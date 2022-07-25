Понедельник станет самым жарким днем недели, затем температура понизится

Сегодняшний день станет самым жарким на текущей неделе: столбики термометров поднимутся до +33 градусов. С завтрашнего дня температура начнет постепенно снижаться, к концу семидневки будет +22…+27 °C.

«Понедельник будет самым жарким днем новой недели. Во вторник и среду станет больше облаков, кратковременные дожди и грозы пройдут в большинстве районов Урала, температура воздуха незначительно понизится (на 2-4°) и будет соответствовать климатическим значениям данного периода, – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – Во второй половине недели погоду Свердловской области определит антициклон, 28-31 июля ожидается преимущественно сухая погода при слабом ветре и температуре воздуха ночью 12-17°, днем 22-27°».

Всю текущую неделю в Свердловской области местами будут дожди и грозы, но идти они будут неравномерно. Например, на прошлой неделе на востоке и севере уже были ливни, общая сумма осадков была равна месячной норме. А вот на крайнем юге осадков было мало. Большой дефицит влаги отмечает метеостанция Каменска-Уральского, за июль выпало всего 2% нормы осадков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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