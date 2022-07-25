Этим летом уральцы забывали в поездах вставные челюсти, колбасу и товары из секс-шопа (ФОТО)

В июне пассажиры поездов дальнего следования забыли в вагонах почти 350 предметов.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, это 25% всех пропаж, оставленных хозяевами в уральских поездах с начала года. С января их набралось почти 1,4 тысячи. Сейчас только на складе забытых вещей в Екатеринбурге ждет своих хозяев 600 единиц.

Летом чаще всего пассажиры забывают в вагонах купальники, сланцы, надувные круги, ласты, шорты, украшения. Есть и оригинальные находки. Например, вставная челюсть, батон колбасы, мешок рассады, товары из магазинов для взрослых.

Находить и возвращать владельцам оставленные в поездах вещи помогает специальный сервис на официальном сайте РЖД. Если пассажир оставил что-нибудь в вагоне, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» / «Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Сервис поиска забытых вещей начал работать с 1 марта 2019 года. Согласно статистике, чаще всего пассажиры оставляют в вагоне предметы одежды, электронные гаджеты, часы, наушники, зарядные устройства, игрушки, документы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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