Парковка на тротуаре или газоне: как наказать автохама (ФОТО)

В Екатеринбурге многие дворы заставлены автомобилями: некоторые водители паркуются и на тротуарах, и на газонах. «Новый День» рассказывает, куда можно пожаловаться на автохамов и насколько это будет эффективно.

«Есть перечень статей КоАП, если водитель совершает нарушение ПДД, которое наказуемо по одной из этих статей, то машина в том числе подлежит эвакуации. И если кто-то, совершенно посторонний человек, обнаруживает автомобиль, припаркованный с таким нарушением, он может позвонить в ГИБДД, сообщить о правонарушении и попросить эвакуировать автомобиль. К таким правонарушениям, например, относятся остановка на тротуаре, остановка на пешеходном переходе, за 5 метров до пешеходного перехода, остановка/стоянка, повлекшая создание препятствий, остановка общественного транспорта», – рассказал автоэксперт Дмитрий Ларионов, который имеет богатый опыт по эвакуации автохамов. Только со своего двора он помог ГИБДД удалить 15 автомобилей, а всего, по его признанию, счет идет на десятки.

По словам автоэксперта, сообщить гаишникам о нарушении можно любым способом – как позвонив в дежурную часть (тел. 263-19-02), так и через форму на сайте. Но в последнем случае высоки риски, что нарушитель уйдет от наказания: только на регистрацию письма у полицейских есть трое суток, за которые машина уже уедет. К тому же отправителя пригласят дать свидетельские показания, и далеко не все готовы к этому. «Вероятность дозвониться по телефону дежурной части высока, иногда получается с первого раза, но чаще уходит 10-20 минут. Нужно сообщить, по какому адресу находится автомобиль, представиться, оставить контактный телефон. Скорее всего, сотрудники ГИБДД сами это попросят. «Весьма вероятно, в черте города в течение часа уже за машиной приедут. А если речь идет о центре города или о случае, когда нарушитель мешает сразу многим, например, встал на трамвайных рельсах, могут приехать и через 10 минут. Это реально работающий способ, о котором многие то ли не знают, то ли по каким-то другим причинам не используют», – поделился Ларионов.

Отметим, если верить статистике ГИБДД, то в Екатеринбурге водителей на самом деле не так уж и часто привлекают к ответственности в подобных случаях. За шесть месяцев этого года поступило 1814 обращений, а к административной ответственности привлечено 116 водителей (собственников).

«Необходимо отметить, что в рамках административного делопроизводства, возбужденного по результатам рассмотрения обращения заявителя, он как правило является единственным свидетелем административного правонарушения, но по вызову в ОВД не является. Согласно действующему законодательству, для привлечения водителя транспортного средства в большинстве случаев необходим опрос свидетеля (в соответствии со статьей 25.6 КоАП РФ)», – пояснили в УГИБДД по Екатеринбургу.

Если нарушитель стоит на газоне, то в ГИБДД обращаться смысла нет, это не их зона ответственности. В таком случае стоит звонить квартальному, контакты по адресам указаны на сайте мэрии. «Я пытался действовать через квартальных, но не знаю, насколько результативно. Эта ситуация сложнее, квартальный должен приехать и посмотреть, понятно, что по факту единичного нарушения вряд ли он побежит, скорее всего придет через недельку, когда автомобиль давно уехал. Но главная проблема тут с необратимостью наказания. Квартальные, когда оформляют штраф, обязаны доказать, что именно данный водитель и нарушил правило. Водитель может прийти на комиссию и сказать: «Ой, а это не я был за рулем, идите и ищите сами, кто нарушил», – и будет прав. Эта система не работает», – считает автоэксперт.

Тем не менее в мэрии сообщили, что выписали штрафов за парковку на газонах на сумму около 5,5 миллиона рублей. Правда, реальные суммы взысканий гораздо скромнее. Как сообщили в пресс-службе администрации Кировского района, за полгода комиссия рассмотрела 495 материалов о парковке на газонах, штрафы получил 471 человек на общую сумму 1 млн 557 тыс. руб. Из этой суммы добровольно взыскано 510 тыс. руб., с помощью судебных приставов – 33 тыс. руб. Чкаловский район рассмотрел 336 дел, выписал 153 штрафа на сумму в 459 тысяч рублей. Октябрьский район рассмотрел 440 дел, в 303 случаях они закончились штрафами на 907 тысяч рублей. Взыскано уже 528 тысяч. Железнодорожный район выписал 279 штрафов на сумму более миллиона, взыскал 368,5 тысячи. Ленинский район отчитался о 465 составленных протоколах, выписано штрафов на сумму в 961 500 рублей. Орджоникидзевской район набрал 355 штрафов на 1,1 млн. руб.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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