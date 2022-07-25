Тысячи лосей, косуль и почти 800 медведей разрешили застрелить охотникам Урала

В Свердловской области власти утвердили лимиты на убийство диких животных – охотники смогут «добыть без ущерба для популяции» 3571 лося, 5057 косуль и 794 бурых медведя, 486 барсуков, 751 соболя и 24 рыси.

В департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира объяснили, что в этом году чиновники увеличили лимиты на добычу лосей, косуль, медведей, соболей и рысей, т.к. их стало больше, а вот барсуков, напротив, меньше, чем в прошлом году, – и разрешений на убийство этих животных, соответственно, тоже будет выдано меньше.

«Планируемые квоты и общий лимит добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 года, даже при 100% освоении лимита, не могут отрицательно сказаться на численности и подорвать воспроизводство поголовья животных», – пояснил директор департамента Александр Кузнецов.

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях выдает департамент, подать заявление на получение разрешений можно лично в ведомстве, в отделениях МФЦ или на портале госуслуг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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