В «ЛизеАлерт» рассказали, сколько из пропавших людей погибает

Из каждых ста человек, которых искали в 2022 году поисковики отряда «ЛизаАлерт», погибли семеро.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции основатель отряда «ЛизаАлерт» в Свердловской области Станислав Казаков. Основной причиной гибели людей является переохлаждение, в летнее время – неосторожность на воде, особенно купание в природных водоемах в нетрезвом виде.

Больше всего людей пропало в июле, когда в Свердловской области установилась жаркая погода. С 1 по 19 июля было подано более ста заявок. Для сравнения – в июне в отряд «ЛизаАлерт» сообщили о пропаже 102 человек, в январе – 65, в феврале – 50.

Основатель «ЛизаАлерт» советует соблюдать хотя бы самые простые правила. Если вы в 5 часов утра пошли за грибами, разбудите кого-нибудь из родственников и скажите, в какой именно лес вы идете и когда вернетесь. С собой необходимо иметь питьевую воду, заряженный телефон и свисток. Если человек чувствует, что заблудился, – нужно оставаться на месте, тогда его скорее найдут. Кроме того, не стоит надевать в лес одежду защитного цвета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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