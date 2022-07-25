МЧС объявило предупреждение о непогоде

В Свердловской области снова объявлено предупреждение о непогоде. По данным регионального управления МЧС России, завтра в области ожидаются сильные дожди, грозы и град.
«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», – предупредили в ведомстве.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube