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Понедельник, 25 июля 2022, 14:08 мск

Новости Екатеринбург

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МЧС объявило предупреждение о непогоде

В Свердловской области снова объявлено предупреждение о непогоде. По данным регионального управления МЧС России, завтра в области ожидаются сильные дожди, грозы и град.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», – предупредили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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