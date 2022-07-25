МЧС объявило предупреждение о непогоде

В Свердловской области снова объявлено предупреждение о непогоде. По данным регионального управления МЧС России, завтра в области ожидаются сильные дожди, грозы и град.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», – предупредили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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