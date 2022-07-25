Застройщик элитного ЖК анонсировал уникальный формат фуд-маркета (ФОТО)

Екатеринбург, Июль 25 (Новый День, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук) –Жилой комплекс Forum City, что находится по соседству с «Тихвином», вскоре откроет часть внутренней территории для всех желающих – это произойдет после того как в галерее ЖК откроются бары, кафе и рестораны. Впрочем, двор останется тихой гаванью, доступной только для жильцов и их гостей.

Что касается концепции общедоступных зон, то она слегка изменилась с момента начала стройки. Как объясняют представители застройщика, потому что поменялись и времена. Если прежде планировалось устроить здесь фуд-маркет (несколько лет назад явление было новым не только для Екатеринбурга, но и для России вообще, к тому же жилой комплекс находится на месте бывшего Центрального рынка, и традиционный «рыночный» общепит со свежими продуктами был уместен исторически), то сейчас видение изменилось. Здесь по-прежнему планируют открыть магазины свежих продуктов и деликатесов, а также общепит, но уже в более классическом понимании. Когда кафе и рестораны заработают, доступ откроют для всех – будет четыре входа, в том числе через галерею. Также скоро в Forum City откроется гастропроект Culta bistronomic от создателей «Горожан» и Muru Coffee, и для владельцев квартир в ЖК будет доступна отдельная веранда внутри тенистого двора, куда доступ остальным гостям кафе будет заказан.

Напомним, внешний облик Forum City разрабатывало голландское архитектурное бюро Levs по приглашению «Форум-групп». Девять жилых башен (сейчас сданы семь, восьмая готовится к вводу в декабре, а девятая – также вскоре будет построена) объединены между собой, и хотя они расположены близко друг к другу, ощущения, что ты оказался в каменном мешке, нет – благодаря озеленению и нетривиальному ландшафту. Подрощенные деверья привезли из питомников Германии, Бельгии, Польши, и они удачно прижились в уральском климате, а декоративные растения подобраны таким образом, чтобы они цвели друг за другом – сейчас, например, отходят розы, но за ними начнет расцветать фрезия.

Квартиры в комплексе есть разные – с собственным входом с улицы, со своими верандами, со свободными планировками или возможностью объединить две квартиры, лофты с 6-метровыми потолками. Важный момент – в отличие от других жилых комплексов того же класса, обслуживание жилого фонда не влетает в копеечку собственникам. В прошлом году ставка «Содержание жилья» была 74 рубля за квадратный метр, в этом году чуть подросла – до 78 рублей, однако это вдвое ниже многих других ЖК подобного уровня.

При этом жильцы Forum City имеют такие же бонусы, как их соседи из «Тихвина» – например, скидки на членство в Wellness клубного дома. Впрочем, многие предпочитают тренироваться в джим-зале на крыше одной из жилых башен, где установлены современные тренажеры и куда можно записаться через приложение, выбрав свободный временной слот. Для индивидуальных тренировок инструкторам просто оформляют гостевую карту.

Через мобильное приложение можно забронировать и время в комьюнити-центре, это общая для жильцов Forum City зона, где можно играть в настольные игры, устраивать детские праздники или просто пережидать непогоду в компании соседей.

Также жители дома могут бронировать крышу, где расположены столики и удобные скамейки, чтобы позавтракать или поужинать, любуясь красивым видом. Через управляющую компанию можно заказать кейтеринговое обслуживание или доставку еды наверх. Тут же жильцы любят смотреть фейерверки на 9 Мая или День города – панорама на центр Екатеринбурга открывается шикарная.

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