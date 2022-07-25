В Екатеринбурге посадили воришку, который украл у ветерана хлеб и деньги

В Екатеринбурге вынесли приговор вору, который ограбил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Добычей мужчины стали 8,5 тысячи рублей, молоко, хлеб и печенье.

Осужден 50-летний уроженец Сухого Лога. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 8 апреля 2022 года около 13 часов он подкараулил ветерана у подъезда дома на улице Латвийской. Дедушка возвращался из магазина и, чтобы открыть дверь подъезда, поставил сумку на асфальт. В это время воришка подошел со спины к ветерану войны, схватил сумку и убежал.

Его судили по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Свою вину мужчина признал, на судебном заседании извинился перед ветераном, деньги вернул. Ему дали 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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