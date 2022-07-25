Центробанк выпустил монету к юбилею Нижнего Тагила (ФОТО)

Сегодня Банк России выпустил в обращение памятную монету к юбилею Нижнего Тагила. На монете изображены узнаваемые символы города – сторожевая башня на Лисьей горе, здания Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и музея-завода истории развития техники черной металлургии. Это серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Она выпущена тиражом 3 тыс. штук.

«При разработке изображения для памятной монеты в первую очередь учитывался исторический путь, пройденный городом, его важность в экономике региона и всей страны. Образы, запечатленные на монете, хорошо известны уральцам. Высочайшее качество исполнения монеты соответствует легендарным умениям уральских мастеров. Она будет хорошим подарком к юбилею города», – рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Памятная монета является законным средством платежа и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Нижний Тагил, Марина Иванова

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