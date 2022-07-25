По проспекту Ленина не будут ходить трамваи

В Екатеринбурге на проспекте Ленина временно остановят движение трамваев от оперного театра до площади Коммунаров. На перекрестке Ленина – Сакко и Ванцетти будут ремонтировать пути.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, дорогу закроют в выходные на следующей неделе – с утра 6 августа до утра 8 августа. Большинство трамваев, которые идут по проспекту Ленина, изменят маршрут. Речь идет о № 2, 6, 13, 15, 18, 26. Автомобили в эти же два дня не смогут проехать на перекрестке Ленина – Сакко и Ванцетти.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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