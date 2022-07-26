Из Екатеринбурга возобновляются рейсы в Баку

Из Екатеринбурга снова можно будет влететь в Азербайджан. С 31 июля возобновляются рейсы в Баку. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, летать будет компания «Ираэро». Рейсы будут выполнять на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю.

Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям – в 17:20, по средам – в 20:20. Прибытие в Баку в 19:20 и 22:20 соответственно, время местное. Билеты уже поступили в продажу.

Перелеты в Азербайджан довольно популярны на Урале. За 2021 год в Баку на этом направлении зарегистрировано более 12 тысяч пассажиров. Авиасообщение было приостановлено в марте 2022 года.

Екатеринбург, Марина Иванова

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