Екатеринбурженка отдала мошенникам 640 тысяч, пытаясь заработать на крипте

Жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенников, которые пообещали ей доход от инвестиций в криптовалюту. В начале июля она в соцсети познакомилась с человеком, который рекламировал обучающие материалы по инвестированию. Он порекомендовал ей знакомого «трейдера».

Далее, по словам женщины, ей предложили помощь в торговле в крупной инвесткомпании, которая является одним из лидеров на криптобирже. Екатеринбурженке рассказали о работе площадки, установили необходимую «платформу» и предложили активировать VIP-статус, чтобы получить соответствующие бонусы от «платформы» и вознаграждение за так называемый стекинг (способ пассивного заработка криптовалюты). Затем женщина оформила «подарочную» карту, куда по указанию неизвестного были переведены заработанные биткоины. Затем женщине пришел код активации данной карты, после чего у «трейдера» появилась возможность со своего аккаунта управлять счетами. В online-режиме в личном кабинете она видела состояние прибыли, как проводятся сделки, и ежедневно умножается ее доход. А потом заметила, что VIP-статус не активирован, а с электронного счета списаны заработанные биткоины, сумма которых эквивалентна 640 тыс. рублей. А уже после узнала, что подобные «платформы» являются фейковыми симуляциями. В полицию женщина обратилась 17 июля.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». «Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает, не выполняйте указания незнакомцев, особенно связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, остерегайтесь сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию», – напомнили в управлении.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»