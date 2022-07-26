42% свердловчан сообщили о снижении доходов

Почти половина (42%) жителей Свердловской области отметили снижение собственных доходов с начала 2022 года. Треть опрошенных свердловчан (35%) заявили, что их доход не изменился. А каждый пятый (23%) даже рассказал об увеличении заработка. Таковы результаты всероссийского опроса, который провел автомобильный сайт «Дром».

В среднем по стране 43% россиян пожаловались на снижение доходов, у 36% они не изменились, а у 20% – выросли. В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов – около 50% жителей этих регионов. В ХМАО, напротив, больше всего тех, чьи доходы выросли, – 26%. В Москве результаты опроса схожи со средними по стране: 42% отметили снижение денежных поступлений. При этом все респонденты отметили, что из-за роста цен их расходы также выросли.

Всероссийский опрос проводился с 5 по 14 июля 2022 года среди пользователей сайта. В опросе приняло участие более 11 тысяч человек из 83 регионов РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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