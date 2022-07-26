Пьяный водитель «Митсубиси» врезался в машину, в которой ехала семья с грудным ребенком (ФОТО)

В Екатеринбурге пьяный водитель едва не угробил молодую семью. Авария произошла сегодня в 2:50 на 17-м километре Полевского тракта. По информации ГИБДД, «Митсубиси Лансер» налетел на стоящую впереди «Шевроле Лачети», которую отбросило на КамАЗ. Пострадали два пассажира в салоне «Шевроле»: 30-летняя женщина и ее 9-месячный сын. С места происшествия их доставили в больницу. Благодаря тому, что ребенок находился в автолюльке, серьезных травм он не получил и уже находится дома, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Отец ребенка, водитель «Швероле», рассказал, что стоял на светофоре, когда в машину сзади въехал «Митсубиси». От удара их отбросило на впереди стоящий грузовик. Полицейские установили, что «Лансером» управлял 33-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, к тому же пьяный: исследование показало 1,090 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Нарушитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительских прав. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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