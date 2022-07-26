В заксобрании закончилась весенняя сессия

Сегодня депутаты заксобрания Свердловской области провели последнее заседание весенней сессии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следующее заседание совета заксо состоится уже после губернаторских выборов, 15 сентября, а пленарное заседание – 27 сентября.

Впрочем, некоторые совместные мероприятия все же запланированы. Например, завтра депутаты собираются поехать в Нижний Тагил и посетить местные предприятия. А до конца месяца им нужно опубликовать сведения о доходах ха 2021 год.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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