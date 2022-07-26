В Екатеринбурге началась гроза (ФОТО)

В Екатеринбурге началась гроза, о которой предупреждали синоптики и МЧС. Жители города сообщают, что в Академическом, на Юго-Западе, на Ботанике и в центре дождь стоит сплошной стеной, грохочет, сверкают молнии.

Небольшой дождь идет в районе метро «Динамо» и на Уралмаше. Сегодня также возможен град, усиление ветра до 20-25 м/с. На дорогах в городе начинаются потопы, традиционные для Екатеринбурга в сильные ливни.

Добавим, июль выдался на Урале очень жарким. В понедельник воздух прогревался выше 30 градусов. После этой грозы несколько похолодает – до комфортных 22-24 °C. Завтра снова возможна гроза, а в четверг будет преимущественно без осадков.

Екатеринбург, Марина Иванова

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