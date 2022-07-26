«Чуть не влетели в блоки»: на выезде из Кольцово дождем смыло на дорогу ограждения

На выезде из Кольцово большие пластиковые блоки, которыми обычно огораживают места дорожных работ, смыло водой на проезжую часть. По словам автолюбителей, перекрыто две полосы из четырех. Из-за плохой видимости эти преграды создают аварийную ситуацию.

«Ехали из аэропорта, при повороте на Тюменский тракт нас чуть не размотало об эти блоки. Штуки четыре-пять водой вынесло прямо на дорогу, они перекрывают две полосы из четырех. Очень опасно», – рассказала жительница Екатеринбурга.

По данным «Яндекс.Карт», рядом с данным участком действительно есть глобальное перекрытие дороги. Возможно, блоки унесло оттуда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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