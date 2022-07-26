Тагильский мост подорожал на 300 миллионов рублей из-за роста цен на металл

Из-за роста цен на строительные материалы в 2022 году произошло удорожание нескольких инфраструктурных объектов Свердловской области. В частности, выросли затраты на мост через Тагильский пруд, который должен открыться в августе к 300-летию Нижнего Тагила. Об этом рассказал на пресс-конференции региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«В федеральном законодательстве предусмотрен механизм изменения стоимости уже заключенных контрактов. В Свердловской области в этом году были такие случаи, но это не повальная практика. Обычно дорожная отрасль подразумевает заблаговременную подготовку, поэтому материалы были заранее запасены. Но по нескольким объектам пришлось чуть-чуть увеличить цены. В частности, мост через Нижнетагильский пруд, где есть металлическое пролетное строение. По результатам экспертизы совокупное изменение стоимости контракта составило порядка 10%, в денежном выражении это порядка 300 миллионов рублей. Удорожание произошло за счет роста цен на металл», – сообщил министр.

400-метровый мост через Тагильский пруд является главным объектом благоустройства к 300-летию Нижнего Тагила. Строительство сооружения началось в 2020 году, главным подрядчиком является ООО «АльмакорГруп». Общие затраты на мост составили порядка 3,8 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»