Министр Старков оценил санкционные риски в дорожном хозяйстве

В Свердловской области не предвидится срывов сроков строительства крупных инфраструктурных объектов в 2022 году, заявил на пресс-конференции региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

«В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» мы получили более 8,3 миллиарда рублей, из которых 4,8 миллиарда – федеральные деньги. Все контракты на объекты этого года были заключены заблаговременно, и сейчас выполнение работ составляет более 40%. Это хороший результат, который позволяет делать выводы, что программы по дорожному строительству на 2022 год мы точно не провалим. Объем финансирования остается прежним, поэтому рисков не видим. Подрядчики на ЕКАД и развязке около «Калины» работают в хорошем темпе», – сообщил министр.

Василий Старков также указал, что большинство асфальтовых смесей – щебень, песок, минеральный порошок, битум – уральского производства. Поэтому в плане дорожных материалов западные санкции не страшны. Барьерные ограждения, светофоры и различная электроника для организации дорожного движения есть в регионе с запасом. Однако в ближайшие годы может возникнуть проблема с импортной дорожно-строительной техникой.

«Этот вопрос поставлен на контроль федерального оперштаба. Думаю, что наша промышленность в среднесрочной перспективе сможет производить такую же хорошую технику, которая будет заменять устаревающую импортную. Думаю, нам по плечу решить эту проблему», – заявил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»