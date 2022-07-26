В центре Екатеринбурга обесточен целый офисник

В центре Екатеринбурга несколько минут назад было обесточено целое офисное здание – «Суворов». В лифтах оказались заперты люди. В управляющей компании сообщили, что не знают причин отключения электроэнергии в здании. Однако, как передает «Новый день», вчера в офиснике проводили аварийные работы и планово отключали электроэнергию с 18:00 до 22:00.

В единой дежурно-диспетчерской службе Екатеринбурга «Новому дню» пояснили, что произошло технологическое нарушение на городских сетях, на устранение причины уйдёт около полутора-двух часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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