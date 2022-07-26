В УПН пересчитали пустующие площади в торговых центрах Екатеринбурга

В Екатеринбурге пустует порядка 14 % торговых площадей. Это несколько ниже, чем было в мае, когда рынок поставил рекорд – 16,5 % незанятых площадей. Как рассказала «Новому Дню» аналитик УПН Анна Мезенцева, сократить пустые места удалось благодаря тому, что некоторые бренды смогли перерегистрировать юрлица или найти какие-то иные способы остаться на российском рынке. Как, например, сделала сеть магазинов «Оби».

Но с другой стороны, вырос объем вакантных площадей за счет ухода тех брендов, которые заявили об окончательном сворачивании бизнеса в России. И это уникальные бренды. «В этом и состоит опасность – большая часть вакантных площадей сейчас в суперрегиональных и региональных торговых центрах (это крупные и очень крупные ТЦ с 2-3 якорными резидентами, – прим. ред.), где набор арендаторов уникальный. И найти им замену быстро даже среди локальных брендов не получится», – отметила эксперт. В Екатеринбурге региональными и суперрегиональными торговыми центрами считаются «Мега», «Гринвич, «Веер-молл».

Впрочем, Екатеринбург, по мнению Мезенцевой, все равно останется городом с развитыми торговыми площадями, куда будут приезжать покупатели из других регионов России.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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