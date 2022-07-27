Два подростка погибли при столкновении «жигулей» с лесовозом (ФОТО)

Два подростка, 16-летний юноша и 12-летняя девочка, погибли в страшном ДТП неподалеку от села Прокопьевская Салда (Верхотурский район Свердловской области). Еще одна девочка, 14-летняя сестра первой, попала в больницу с различными травмами.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, старый ВАЗ под управлением юноши выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик «Урал» с лесом.

Легковой автомобиль принадлежал отцу 16-летнего подростка и стоял в селе во дворе у бабушки. Мужчина на машине не ездил, она была уже снята с регистрационного учета. Подросток знал, где бабушка хранит ключи от «жигулей», и решил покататься с двумя знакомыми девочками. Ни его родители, ни родные девочек ничего о поездке не знали.

57-летний водитель лесовоза имеет стаж вождения 29 лет, за нарушения ПДД не привлекался ни разу, в момент ДТП был трезвым. В этот раз его накажут за отсутствие полиса ОСАГО. Водитель пояснил, что автомобиль с подростками резко выехал на его полосу, столкновения избежать не удалось.

Госавтоинспекция напоминает, что родителям необходимо контролировать досуг своих детей, ограничить доступ к ключам от транспортных средств.

Верхотурский район, Елена Владимирова

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