российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 июля 2022, 10:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Суворов» (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуируют бизнес-центр «Суворов». В эти минуты помещения покинули все сотрудники, звучит сигнал пожарной тревоги, отключены лифты. К зданию подъехали уже три пожарные машины. Находиться рядом с офисным домом запрещают, всем рекомендуют ждать на улице Вайнера.

В самом бизнес-центре арендаторам говорят, что это учебная тревога.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,