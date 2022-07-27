В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Суворов» (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуируют бизнес-центр «Суворов». В эти минуты помещения покинули все сотрудники, звучит сигнал пожарной тревоги, отключены лифты. К зданию подъехали уже три пожарные машины. Находиться рядом с офисным домом запрещают, всем рекомендуют ждать на улице Вайнера.

В самом бизнес-центре арендаторам говорят, что это учебная тревога.

Екатеринбург, Марина Иванова

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