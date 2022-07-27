Плату за ЖКУ поднимут почти на 10%

В Свердловской области уже в следующем году плата за услуги ЖКХ может резко вырасти – на 9,3%. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации региона. Предполагается, что в первом полугодии «коммуналка» останется прежней, а вот с 1 июля может вырасти.

Речь идет, напомним, только о коммунальных услугах, к которым относятся электро-, водо-, газо- и теплоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора). Поставщики услуг имеют право поднимать плату только в рамках предложенного индекса. Другие две важные строчки в квитанциях – ставка платы за капитальный ремонт и ставка платы за содержание жилья в многоквартирном доме – относятся к жилищным услугам, поэтому могут быть повышены без учета индекса, т.е. на больший процент.

Екатеринбург, Елена Сычева

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