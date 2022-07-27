В импортной вакцине обнаружили слишком активные возбудители болезни

В импортной вакцине «Порцилис ERY» против репродуктивно-респираторного синдрома свиней специалисты свердловского управления Россельхознадзора нашли нарушения по показателю «Активность». Это т.н. живая вакцина, т.е. в ней содержатся ослабленные возбудители заболевания, однако проверка показала, что они слишком активные.

Препарат производства Нидерландов сняли с реализации. Речь идет о партии с серией А225А02 и со сроком годности сентября 2023 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»