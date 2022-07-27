Свердловчанам предложили воплотить собственные проекты с помощью грантов

Жители Свердловской области, у которых есть собственные идеи в социальной, туристической, культурной, образовательной сфере или по благоустройству территории, могут принять участие в проекте, где им помогут.

Организаторы проекта «Агенты позитивных изменений» приглашают активных свердловчан воплотить свои предложения в связке общество – бизнес – государство. Требования такие: идея должна уже находиться на этапе реализации, у проекта должен быть свой сайт, канал или страница в интернете, он должен быть полезен для людей, территории, бизнеса и будущего.

Заявки на участие можно подать на официальном сайте https://agents2022.ru/. Проведение финальных форумов в пяти городах области запланировано на 20-26 августа. На них выберут самые перспективные кейсы.

Наиболее активных авторов проектов привлекут к реализации комплексного развития территорий с поддержкой от региональных властей и меценатов. Проект реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области с привлечением средств Фонда президентских грантов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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