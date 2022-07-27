«Пусть я умру, но в памяти моего народа я буду бессмертен»: суворовцы почтили подвиг Николая Кузнецова (ФОТО)

Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища в 111-й день рождения легендарного разведчика Николая Кузнецова посетили памятные места, связанные с его детством и юностью. Поездка в родную для Героя Советского Союза деревню Зырянка и город Талица была организована при поддержке Фонда святой Екатерины.

Сначала суворовцы побывали в деревне Зырянка, где родился будущий разведчик, знакомый немцам под псевдонимом Пауль Зиберт. Сейчас на месте дома семьи Кузнецовых открыт музей, в котором воссоздана обстановка школьного класса времен обучения Николая Ивановича. Здесь по-прежнему стоят старые школьные парты, которые удалось сохранить с 1920-х годов.

В Талице курсанты посетили музей Николая Кузнецова, расположенный в здании бывшего лесного техникума. Здесь будущий разведчик учился после школы и совершенствовался в иностранных языках. Будущие офицеры познакомились с историей жизни Николая Кузнецова, который во время Великой Отечественной войны добыл важные сведения о нахождении ставки Гитлера на Украине и готовящемся теракте в Тегеране на встрече глав России, Великобритании и США.

«Николай Иванович для меня очень храбрый человек, умный и мудрый. Немногие отважатся стать разведчиком, как он. Тем более, что он не хотел просто находиться в своей стране в тылу, а рвался на фронт, чтобы принести пользу нашей Родине», – поделился курсант 5-й роты Екатеринбургского суворовского военного училища Вадим Кошкин.

Среди экспонатов музея представлены личные вещи Кузнецова: ружье «Крымка» с нанесенным на рукоятке именем «Никола», мебель семьи Прохоровых, у которых он проживал в 1920-х годах, а также предметы, принадлежавшие его одноклассникам, соседям и друзьям, бойцам отряда «Победители».

«Ежегодно мы чтим память нашего земляка. В Талице много памятных мест, посвященных ему: прекрасный музей, большое граффити, сквер в его честь и памятник, который около 30 лет назад был вывезен с Украины и установлен у нас. В этом году совместно с Фондом святой Екатерины была организована поездка для курсантов Суворовского училища по местам, связанным с именем Николая Ивановича Кузнецова», – комментирует начальник управления городского хозяйства города Талицы Иван Дятлов.

Помнят знаменитого уральца и в Екатеринбурге. 27 июля, в 111-ю годовщину со дня его рождения, суворовцы навели порядок около памятника разведчику и возложили цветы.

«Это уже стало доброй традицией Фонда святой Екатерины и курсантов Екатеринбургского суворовского училища – поддерживать памятник Николаю Ивановичу Кузнецову в чистоте, а в день его рождения возлагать цветы. Накануне памятной даты для них также была организована поездка в Талицу и деревню Зырянка, где будущие офицеры смогли еще ближе познакомиться с личностью легендарного разведчика», – комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Талица, Елена Владимирова

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