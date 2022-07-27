Полицейские поймали курьера – он забирал у пенсионеров деньги по схеме «родственник попал в ДТП»

Полиция Екатеринбурга задержала очередного курьера, он работал по схеме «родственник попал в ДТП». 21-летний молодой человек забирал деньги у пенсионеров, которых предварительно «обработали» мошенники. Задержанного подозревают в целой серии преступлений, которые произошли в Екатеринбурге в июле. Например, 6 июля у 85-летней пенсионерки с Луначарского похитили 800 тысяч рублей, а на следующий день – у 84-летней пенсионерки с Куйбышева 300 тысяч рублей.

Мошенники действуют так: звонят пожилому человеку, выдавая себя за родственников. «Голос в трубке звучит неразборчиво и быстро, у жертвы создается впечатление, что это говорит близкий человек. Далее в разговор вступает мужчина, который представляется сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что родственник пенсионера стал виновником ДТП (например, перебегал дорогу в неположенном месте или на красный свет), в котором пострадал человек. Чтобы избежать привлечения родственника к ответственности, звонивший предлагает заплатить. Если у жертвы не оказывается нужной суммы, звонивший соглашается на меньшую, которая есть в распоряжении. Через некоторое время домой к пенсионеру приезжает человек от лжеследователя – курьер, водитель, доверенное лицо – и потерпевший сам передает наличные для «спасения» своего близкого родственника», – напомнили в пресс-службе УМВД города.

Установлено, что на счету задержанного не менее 10 эпизодов мошенничества не только в Екатеринбурге, но и в Ревде и Первоуральске. Задержанный курьер полностью сознался и раскаялся в содеянном. На работу он согласился после предложения в соцсетях – основную часть похищенного он перечислял своим таинственным «работодателям». Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Екатеринбург, Елена Сычева

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