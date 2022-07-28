На реке Чусовой проходит традиционное массовое крещение

Сегодня, в годовщину крещения Руси и день памяти святого князя Владимира, на реке Чусовой в 19-й раз проводится массовое крещение. В пресс-службе Екатеринбургской епархии напомнили, что обряд проводит Князе-Владимировский храм поселка Станционный-Полевской города Полевского.

Отметим, что массовое крещение на Чусовой 28 июля совершалось даже в 2020 и 2021 годах, правда, с соблюдением необходимых мер предосторожности – участникам обряда выдавали маски и измеряли температуру.

Всего престольный праздник 28 июля в честь святого князя Владимира отмечают восемь храмов Екатеринбургской митрополии. Храмы в его честь возведены в микрорайоне «Краснолесье» Екатеринбурга, городах Артемовском, Асбесте, Берёзовском, Краснотурьинске, Полевском, поселке Висиме, на станции Хрустальной.

Полевской, Елена Владимирова

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