В Каменске-Уральском на девочку рухнул забор

В Каменске-Уральском пятилетнюю девочку придавило забором. ЧП случилолсь накануне около 21 часа во дворе дома ул. 2-я Рабочая.

Девочка играла около частного дома и случайно задела конструкцию, тяжелый забор упал на ребенка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, на скорой малышку отвезли в больницу, у нее диагностировали ушиб позвоночника. После обследования девочку отпустили домой, она будет амбулаторно наблюдаться у хирурга.

Семья, где воспитывается девочка, благополучная. Идет проверка, по ее итогам, если будут основания, будут приниматься меры прокурорского реагирования.

Каменск-Уральский, Марина Иванова

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