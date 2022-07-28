В ЦПКиО на «Маяковский-фесте» Ах Астахова прочитает стихи под фортепьяно

В ближайшую субботу, 30 июля, в ЦПКиО пройдет масштабный «Маяковский-фест». Будет много поэзии, музыки и полезной информации. Хедлайнером станет известная поэтесса Ах Астахова. Она прочитает свои стихи в сопровождении фортепиано.

«Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Ирина Астахова выступит на сцене «Саундпарк», – рассказали в пресс-службе парка Маяковского.

Музыкальным хедлайнером фестиваля станет группа «Перемотка» с их лиричным пост-панком, красивой мелодикой и прямыми битами драм-машины. Кроме того, выступят VLNY, «Аванград Леонтьев» и диксиленд Kickin' Jass Orchestra.

Гости парка смогут увидеть биографию Маяковского в формате театральной постановки, посмотреть детский спектакль «Принцесса Колючка и сказки народов мира», посетить авторскую экскурсию по парку и лекции по конструктивизму. Конечно, будет много стихов: горожане будут читать Маяковского с «Трибуны поэта».

Мероприятия будут идти весь день, с 12 до 22 часов. Вход свободный. Подробнее о каждом блоке программы организаторы будут рассказывать до субботы в соцсетях парка Маяковского.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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