На трассе Пермь – Екатеринбург шесть мостов станут четырехполосными

«Уралуправтодор» отремонтирует шесть мостов на трассе Пермь – Екатеринбург, все они находятся в Ачитском районе. Это мосты через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и путепровод через железную дорогу на 200 км трассы. На эти работы выделено чуть менее 2 миллиардов рублей. Заявки разбиты на два аукциона, документация уже опубликована на сайте госзакупок. Сроки окончания всех работ – 15 ноября 2023 года.

После капремонта двухполосные мосты станут четырехполосными. Однако скоростной режим на них понизят: в технических характеристиках указано, что до капремонта расчетная скорость – 120 км/ч, а после упадет до 100 км/ч. «Новый День» обратился в Уралуправтодор за комментарием по этому поводу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»