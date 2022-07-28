В Екатеринбурге впервые пройдут соревнования по триатлону Uralman Shartash

В воскресенье на Шарташе впервые пройдут соревнования по триатлону Uralman Shartash. Спортсменам нужно будет преодолеть три этапа: заплыв, заезд на велосипеде и бег. На дистанции sprint мест уже нет, зато еще есть возможность попробовать себя в более сложной категории olimpic.

Как рассказали организаторы Uralman Shartash, заплыв устроят в озере Шарташ, но переживать за качество воды не стоит. Специалисты Роспотребнадзора сделали пробы и установили, что вода в данном месте соответствует санитарным требованиям. Велосипедный этап пройдет по велодорожке в западной части лесопарка. В день старта ее перекроют для отдыхающих. Беговой этап проложен по пешеходной части лесопарка, вдоль восточного берега водоема.

На соревнованиях будет две дистанции: sprint и olimpic – они отличаются протяженностью (26 и 52 км в сумме соответственно). И в той и в другой категории будут участвовать как одиночные триатлеты, так и команды из трех человек (один плывет, второй – едет на велосипеде, третий – бежит). На сегодняшний день все места в категории sprint уже заняты – 140 триатлетов пройдут испытания самостоятельно, еще 60 – в командах, – рассказал организатор соревнований Александр Торощин. На дистанции olimpic места еще есть.

Свою дистанцию пройдет и депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев, который уже дважды участвовал в международных соревнованиях по триатлону.

«В России этот вид спорта также развивается, и здорово, что Екатеринбург вошел в число городов, где будут проходить такие старты. С удовольствием поддержал организаторов гонки и сейчас активно готовлюсь к триатлону на Шарташе: 31 июля побежим, поедем, поплывем», – рассказал Алексей Вихарев.

Основные старты пройдут в воскресенье, 31 июля. В 7:30 откроется дистанция для спринтеров, а в 9:00 – для «олимпийцев». Стартовые пакеты нужно получать заранее, 30 июля. Также в субботу в 15 часов пройдет мастер-класс по плаванию в открытой воде от шестикратного чемпиона мира Юрия Прилукова.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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