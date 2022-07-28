Православные празднуют годовщину крещения Руси. Что нельзя делать женщинам в этот день

Сегодня православные отмечают День крещения Руси и день святого равноапостольного князя Владимира. Как сообщили в пресс-службе Русской православной церкви, во всех храмах и монастырях по всей стране сегодня прозвучал колокольный звон-благовест «Слава тебе, Боже!».

По народным верованиям считается, что в этот день нельзя ходить в поле одному – можно повстречаться со злым духом, а также смотреть в ночное небо, т.к. падающая звезда может стать предвестницей скорой гибели. 28 июля также отмечается день мученицы Улиты, покровительницы женщин, поэтому им запрещалось работать. Все остальные ограничения так или иначе повторяют то, что не стоит делать православным христианам и в любой другой день – ругаться, браниться, употреблять спиртное и т.д.

Что касается примет на День крещения Руси, то желтеющая липа предсказывала позднюю осень, утренний дождь – теплую погоду, стрекот кузнечиков – жару и засуху.

Екатеринбург, Елена Сычева

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