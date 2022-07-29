На мусоросортировке нашли боеснаряды

На мусоросортировочном комплексе «Широкореченский» в Екатеринбурге с начала года в мешках с отходами нашли три боеснаряда. Их выбросили в мусор для последующей переработки – кто это сделал и зачем, неизвестно. Во всех трех случаях работникам сортировки пришлось вызывать бригады разминирования, к счастью, все снаряды оказались учебными.

«Снаряды, даже учебные, не относятся к сортируемым отходам. Мусорные баки и контейнерная площадка – не место для них, соответствующие структуры должны самостоятельно заниматься вопросами утилизации использованных, просроченных или учебных снарядов», – сказал начальник МСК «Широкореченский» Игорь Брусницын.

В пресс-службе предприятия уточнили, что если человек увидел на контейнерной площадке или в мусорном баке предмет, похожий на взрывное устройство, то трогать его нельзя, нужно отойти как можно дальше и вызвать полицию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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