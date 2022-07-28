На федеральном канале Серов назвали «дырой»

В эфире федерального телеканала «Матч-ТВ» город Серов Свердловской области назвали «дырой». Это сделал хоккейный скаут Алексей Дементьев в программе «Есть тема». «Забраться наверх – Никита не даст соврать – занимает столько времени! В таких дырах порой играешь! Как Серов» – сказал Дементьев.

Ему тут же ответил хоккеист Никита Щитов, который сейчас выступает за ХК «Сочи», а прежде тренировался в Серове у Григория Савельева и выступал за местный «Металлург». «Ну, я вам так скажу: это не дыра, это прекрасный город. Многие так говорят. Он пусть и маленький, но прекрасный город», – парировал хоккеист.

После Дементьев несколько раз извинился за свои слова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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