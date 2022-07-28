В личных садах на Урале нашли паразита, из-за которого погибает до 80% урожая

В селе Трошково Тугулымского района нашли опасного вредителя – золотистую картофельную нематоду. Вредителя нашли в личных хозяйствах.

«В ходе обследования с площади 2,21 га было отобрано 40 образцов почвы и направлено для проведения лабораторных исследований в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». В 13 случаях на площади 0,74 га обнаружена золотистая картофельная нематода (Globoderarostochinsis (Woll.) Behrens), что подтверждено свидетельством карантинной экспертизы ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», – сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Отметим, этот паразит селится в корнях растения-хозяина, стебли больного растения преждевременно желтеют, клубней образуется мало, они мелкие, а иногда совсем отсутствуют. Потери урожая могут достигать 30-80%. Кроме картофеля нематода атакует томаты, баклажаны и других представителей семейства пасленовых.

Тугулымский район, Марина Иванова

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