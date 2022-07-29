Гаишники Екатеринбурга открыли охоту на пьяных водителей

С 29 по 31 июля в Екатеринбурге пройдут массовые проверки водителей. Сотрудники ГИБДД будут выявлять нетрезвых водителей, а также тех, кто управляет автомобилями без удостоверения.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД, за 6 месяцев 2022 года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей случилось 27 ДТП, в которых пять человек погибли и 46 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в первый раз за езду в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав сроком до двух лет. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Она предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях – лишение свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает очевидцев пьяного вождения сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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