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Пятница, 29 июля 2022, 11:56 мск

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Назначен новый глава свердловского управления ФСБ. Он из Тюмени

В Свердловской области состоялось назначение руководителя регионального управления ФСБ России. Службу возглавил генерал-майор Игорь Николаев, прежде занимавший аналогичный пост в тюменском управлении ФСБ.

Сегодня он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым, стороны обсудили взаимодействие органов исполнительной власти и ведомства.

Прежний глава свердловского управления генерал-лейтенант Алексей Зиновьев проработал на посту три года, он получил новое назначение, по неподтвержденным данным – в центральном аппарате ФСБ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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