Пассажирка Кольцово пыталась провезти золотых черепашек, спрятав их «в области таза» (ФОТО)

В Кольцово туристка, возвращавшаяся из Стамбула, пыталась тайно провезти ювелирные украшения. Чтобы найти тайник, таможенники сканировали женщину.

Как сообщили в пресс-службе Уральской таможни, по прилёту женщина направилась по зелёному коридору, показывая, что при себе у неё нет товаров, которые надо декларировать. Но у контролеров возникли подозрения. В багаже и ручной клади ювелирные изделия отсутствовали, тогда таможенники приняли решение о сканировании пассажирки на специальном оборудовании. «Сканер показал, что в области таза у женщины находится скрываемый объект. Но при этом она продолжала настаивать, что ничего тайно не перевозит. Тем не менее, под одеждой пассажирки оказался пакетик с ювелирными изделиями – десятью золотыми черепашками, инкрустированными драгоценными или полудрагоценными камнями», – прокомментировал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков. Вес изделий – 44 грамма.

В отношении авиапассажирки решается вопрос о возбуждении дела п дела по ч.2 ст. 16.1 – сокрытие товаров от таможенного контроля.

Екатеринбург, Марина Иванова

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