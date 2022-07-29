В Екатеринбурге отремонтируют музей ИЗО

В Екатеринбурге отремонтируют объект культурного наследия на Воеводина, 5, – в этом здании сейчас находится музей изобразительных искусств, а раньше был «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление».

Предусматривается реставрация фасада, входных групп, усиление бутовой и кирпичной кладки наружной стены, ремонт трещин, замена лестниц, окон, витражей. Фасад покрасят заново, причем он должен быть выполнен в тех же цветах, что и в паспорте.

Согласно контракту, сроки проведения работ – с конца сентября этого года до 1 марта 2023 года.

Это уже вторая заявка – аналогичную закупку мэрия публиковала 15 июля, но найти желающих не удалось. Цена осталась прежней – 16,4 млн рублей. Заявки принимаются до 5 августа.

Добавим, Областное управление госохраны объектов культурного наследия одобрило проект реконструкции еще в 2020 году.

«Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление» – одно из старейших зданий Екатеринбурга, построенное в 1730 – начале 1740-х годов. Как сообщается на сайте Госохраны, обслуживали госпиталь 5 человек. Первым его лекарем был уроженец Германии Иоганн Иосиф Спринцель (?-1736), штаб-лекарь Тобольского пехотного полка. На содержание этого медицинского учреждения ежегодно отпускалось 150 рублей. Здесь же в конце 1730-х годов была организована подготовка квалифицированных медицинских кадров, которые впоследствии направлялись на уральские заводы. Первыми выпускниками курсов были Гофман и Рудаков. В 1749 году в здании госпиталя прошло первое для Екатеринбурга театрализованное представление.

В XIX здание перестраивали – в 1867 году открыли Александровскую городскую богадельню, в 1895-1898 годах внутри была построена Николаевская домовая церковь на средства купчихи Д.И. Лагутяевой, в 1899 году над церковью возвели звонницу, ни та ни другая до настоящего времени не сохранились.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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