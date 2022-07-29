Основатель «Агаты» набирает талантливых рокеров к 3 сентября

Создатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов начал амбициозный проект – в его планах вывести в топ уральский рок, который породил плеяду звезд. Для этого старший из братьев зовет талантливых музыкантов на прослушивания, а иногда и сам ездит по гаражным репетиционным базам. Пока – по родному Асбесту, где когда-то была создана «Агата Кристи». Но шансы есть и у музыкантов из Сухого Лога и Богдановича.

Проект получил название COLABA, записаться на прослушивание можно на его официальном сайте https://colaba.ru/. Уже в ближайшие выходные, 30 и 31 июля, в Асбеcтовском политехникуме с 15:00 до 21:00 будут проходить выступления начинающих музыкантов – в формате фестиваля. Те, кто понравится жюри во главе с Самойловым, начнут обучение у рок-мэтра, а после выступят с ним на одной сцене во время гала-концерта 3 сентября, который, как и сам фестиваль в Асбесте, пройдет при поддержке компании ФОРЭС.

Как рассказали «Новому Дню» представители проекта, всего за неделю заявки подали 112 музыкантов, а также несколько режиссеров, дизайнеров, фотографов, видеографов. COLABA востребована и может быть распространена по всему региону. Так, когда прослушивания проходили прошлой зимой в Нижнем Тагиле, заявки подали 120 рокеров. Все они приняли участие в акселераторе: слушали лекции от звукорежиссеров, клипмейкеров и музыкантов, выполняли домашние задания.

«Создается база, которая и в дальнейшем будет помогать стартовать творческим людям из Свердловской области», – сказал автор проекта Вадим Самойлов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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