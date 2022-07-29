Учителя школьников-победителей всероссийской олимпиады получат по 100 тысяч рублей

Начиная с этого года, свердловские учителя, которые подготовили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, будут получать денежные премии. Такое распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Я убежден: поддерживать нужно не только талантливых детей, но и учителей, которые подготовили их к олимпиадам. Поэтому я подписал распоряжение: теперь премии будут получать и наставники школьников. Учителям победителей олимпиад выплатят по 100 тысяч рублей, призеров – по 70 тысяч. Наставникам победителей регионального этапа – по 40 тысяч рублей. На премии в этом году мы выделим более 6 миллионов рублей», – заявил губернатор.

В этом году победителями заключительного этапа ВсОШ стали два свердловских школьника, а призерами – 34. Ребята добились успехов в математике, физике, русском, испанском и немецком языках, литературе, истории, биологии, обществознании.

Восемь призеров из Свердловской области добились особых успехов в информатике. Причем троих из них подготовила учитель информатики екатеринбургской гимназии № 9 Екатерина Парамонова. По ее словам, впервые ее воспитанники из трех параллелей: 9-х, 10-х и 11-х классов одновременно стали призерами финала. Но сама педагог скромно полагает, что призовые места – это заслуга, прежде всего, самих учеников.

«Ребята-старшеклассники, в отличие от малышей, уже нуждаются во мне как в менеджере, нежели как в источнике знаний. Моя задача – создать им комфортную и эффективную среду. Очевидно, что ребятам такого уровня подготовки уже тесновато в рамках школьной программы, поэтому необходимо постоянно создавать для них релевантную конкурентную среду, организовывать мастер-классы высшей школы. Так, в этом году к нам на сборы приезжал преподаватель из физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, часто встречались со специалистами «СКБ Контур» и многими другими. И, конечно, очень приятно, что с этого года областные власти стали награждать и учителей», – рассказала Екатерина Парамонова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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