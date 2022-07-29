Штырков дебютировал в боксе с победы

Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков дебютировал в профессиональном боксе. Его соперником стал Иван Смирнов, известный в мире бокса под прозвищем Огнеборец. Четырехраундовый бой проходил в супертяжелом весе и стал главным событием турнира Hardcore Boxing.

Смирнов – мастер спорта по боксу, у него три победы в профессиональном боксе, а Штырков, который в мире смешанных единоборств находится в топе, впервые в своей карьере вышел на ринг. Тем не менее, ещё до первого перерыва уралец отправил соперника в нокдаун, после чего стал уверенно лидировать, лишь в финальном отрезке Смирнов попытался отыграться, но у него это не вышло. Единогласным решением судей победу одержал Иван Штырков.

Лига предложила Штыркову еще один бой – в сентябре на стадионном турнире, который возглавит поединок Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

Екатеринбург, Елена Сычева

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