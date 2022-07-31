В Екатеринбурге сошли с рельсов два вагона (ФОТО)

На станции Екатеринбург – Сортировочный сегодня днем во время маневровых работ сошли с рельсов два порожних вагона-платформы. Инцидент произошел в 11:28. Задержек движения поездов и пострадавших нет, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.





На месте сейчас ведутся восстановительные работы. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа. Проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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