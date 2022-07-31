В свердловском парламенте обновился рейтинг богачей

Депутаты заксобрания Свердловской области отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. С учетом того, что состав регионального парламента обновился прошлой осенью, рейтинг богачей в заксо также изменился.

Вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков заработал за год 158,8 млн рублей и теперь занимает первое место среди самых богатых депутатов. В его собственности находятся строящийся жилой дом площадью 750 кв.м., земельный участок на 30 соток, квартира площадью 288 кв.м., гараж, машиноместо и хозяйственные постройки.

Вторую строчку занял экс-мэр Первоуральска Алексей Дронов. Его годовой доход составил 122,5 млн рублей. У депутата есть жилой дом (257 кв.м.), земельный участок (1399 кв.м.), квартира (161,8 кв.м.), три гаража, автомобили «Ауди А6», Mercedes Benz G500, мотоцикл BMW, снегоход и бортовой прицеп РЕСПО М35L.

На третьем месте находится владелец нескольких торговых центров в Екатеринбурге Владимир Смирнов. В прошлом году он заработал 90,6 млн рублей. В его собственности находятся квартира (100,5 кв.м.), три земельных участка, автомобиль BMW Х5, десять нежилых помещений.

Также в парламенте все еще есть депутаты с весьма обеспеченными женами. Так, основатель компании «Брозэкс» Вячеслав Брозовский задекларировал доход 23,1 миллион рублей, а его супруга – 123,3 миллиона рублей. Во владении семьи находится огромное количество имущества: три квартиры, жилой дом, дача, несколько гаражей, свыше 20 нежилых помещений, две котельные, тепличное хозяйство, автомобили «Тойота Лексус» RX 400 H, «Фольксваген 2K CADDY KOMBI, БМВ 745 LI, Хундай Грейс Ванн, ВАЗ 21099, Пежо Boxer, снегоходы, моторная лодка, несколько грузовиков, газелей, мусоровоз, прицепы и автокраны.

Предприниматель и политик Евгений Зяблицев указал доход в размере 2,5 миллиона рублей, его жена – 55,2 миллиона рублей. У семьи есть жилой дом (1041 кв.м.), 10 квартир, несколько тысяч земельных участков, 12 нежилых помещений, теплица, теплотрасса и гаражи.

Автогонщик Сергей Карякин заработал за год 2,8 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 57 миллионов рублей. В собственности семьи жилой дом (472 кв.м.), 10 квартир, 4 земельных участка, 34 нежилых помещения, ВАЗ Ларгус, спортивная машина, 4 мотовездехода.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина задекларировала доход в размере 8,4 млн рублей. У нее есть жилой дом (108,9 кв.м.), три квартиры, три земельных участка, два гаража и унаследованный автомобиль ВАЗ-2106.

Бывший сенатор Аркадий Чернецкий указал доход в размере 11,2 миллиона рублей, его супруга заработала 8,3 млн рублей. У семьи есть жилой дом (518,4 кв.м.), земельный участок площадью свыше 1 гектара, гараж и два автомобиля Тойота Лексус LX 570 и Тойота Лексус LS 500.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»