В Центробанке рассказали, какой вид Екатеринбурга появится на новой купюре

Банк России составил шорт-лист изображений, которые появятся на новых купюрах. Символы Екатеринбурга запечатлеют на банкноте в 5000 рублей. Зампред ЦБ Сергей Белов, который курирует наличное денежное обращение, в интервью «Известиям» рассказал, какие виды города вышли в финал.

«Дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания – памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа – Азия», памятник «Тыл – фронту» и памятник «Сказ об Урале». А что в итоге окажется на банкнотах, узнаем на презентации», – прокомментировал он. Отметим, последние два – памятники из Магнитогорска и Челябинска.

Напомним, в России решено сменить бумажные деньги, каждая из банкнот будет в тематике определенного федерального округа. На аверсе разместят символ административного центра, на реверсе – самого округа. Екатеринбург появится на самом крупном на сегодняшний день номинале. Концепцию представили в прошлом году, и несмотря на новую экономическую реальность планы не отменили. Более того, решено выпустить еще две купюры – в 5 и 10 рублей. От подобного бумажного номинала отказались почти 15 лет назад, так как монеты более долговечны. Но теперь в ЦБ подсчитали, что чеканка дорога, и появилась технология лакирования банкнот, что продлевает срок их службы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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