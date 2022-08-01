Свердловчане задолжали за газ почти 250 млн рублей

Жители Свердловской области по состоянию на 1 июля задолжали за газ более 247,8 миллиона рублей, из них просроченная более двух месяцев задолженность – 107 миллионов.

Как сообщает пресс-служба АО «Газэкс», чаще всего за газ не платят жители Западного округа (Первоуральск, Сысерть, Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда). На их долю приходятся долги в размере почти 105 миллионов рублей. На втором месте – Южный округ (Каменск-Уральский, Двуреченск, Сухой Лог, Богданович) с долгом более 66 миллионов рублей. Третье место занимают абоненты Горнозаводского округа (Нижний Тагил и пригород, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар, Красноуральск), задолжавшие за газ более 57 миллионов. Самую высокую платежную дисциплину показали жители Северного округа (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск) – 19,5 миллиона рублей.

К злостным должникам сотрудники «Газэкса» вынуждены применять крайние меры – приостановление поставки газа до полного погашения долга.

Не отличаются платежной дисциплиной и предприятия ЖКХ. Они задолжали за транспортировку газа 123 миллиона рублей. Из них 118 миллионов – просроченная заложенность. Среди злостных неплательщиков: МУП «Комэнергоресурс» Североуральска (49,5 млн рублей), МУП «Тепловодоснабжение» Ивдельского городского округа (17 млн), МУП «Ресурс» Карпинска (8,8 млн), МУП «РежПром» Режевского городского округа (6,2 млн), МУП «Красноуральское теплоснабжающее предприятие» (5,2 млн).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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