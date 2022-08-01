На Сортировке грабитель избил женщину бутылкой ради 3000 рублей

В Екатеринбурге будут судить грабителя, который напал на женщину ночью со стеклянной бутылкой в руке. Его добычей стали 3000 рублей, а пострадавшая получила тяжелые травмы.

Преступление было совершено на улице Одинарка (Новая Сортировка) ночью 27 марта. Обвиняемый, мужчина 1997 года рождения, надел медицинскую маску, вооружился стеклянной бутылкой и напал на прохожую, несколько раз ударив ее бутылкой по голове, а когда женщина потеряла сознание, вытащил из ее сумки деньги и убежал.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, грабителя будут судить по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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