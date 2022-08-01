В КПРФ заявили о жестоком избиении агитаторов в Екатеринбурге

Кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Ивачев сообщил о нападении на агитаторов, которые расклеивали его листовки в Екатеринбурге. По словам кандидата, это случилось 31 июля на Вторчермете: неизвестные в масках избили двух комсомольцев. Одному из них понадобилась скорая медицинская помощь. Как утверждают в обкоме КПРФ, у парня сломаны кости черепа, диагностированы сотрясение мозга и амнезия. Партийцы написали заявление в отдел полиции № 12 в Чкаловском районе.

«Данная информация в настоящий момент проверяется. В случае ее подтверждения будут приняты необходимые меры реагирования», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»